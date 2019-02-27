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الجيش الروسى يستعرض على ظهر قطار . غنائم حرب حصل عليها فى سوريا

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:46 م
الجيش الروسى يستعرض على ظهر قطار . غنائم حرب حصل عليها فى سوريا أسلحة _ صورة أرشيفية
(رويترز)
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وصل قطار محمل بغنائم حرب من سوريا، بينها دبابة وأسلحة أخرى، إلى مدينة بجنوب روسيا اليوم الأربعاء ليلقى استقبالا صاخبا، وذلك فى إطار جولة ينظمها الجيش فى أنحاء البلاد لتشجيع الشعور الوطني.

تهدف الجولة التى انطلقت من موسكو فى مطلع الأسبوع إلى استعراض عتاد استولى عليه الجيش الروسى خلال حملته فى سوريا لدعم قوات الرئيس بشار الأسد. وستُعرض المجموعة فى عشرات المدن فى أرجاء روسيا.

وتجمع آلاف من الطلاب العسكريين والرجال والنساء والأطفال فى مدينة روستوف أون دون اليوم الأربعاء لإلقاء نظرة على التذكارات.

وتشمل المعروضات ناقلات جند مدرعة وبنادق آلية ومسدسات وطائرات مسيرة تقول وزارة الدفاع إن روسيا انتزعتها من مسلحين خلال عمليات مشتركة مع قوات الحكومة السورية، وحكى جنود للزوار كيفية الاستيلاء على العتاد.

وبدأت روسيا تدخلها العسكرى فى سوريا فى عام 2015، وقلبت موازين الحرب لصالح الأسد، وبدا بعض الروس مندهشين بشأن القطار وكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعى أنه كان من الأفضل إنفاق الأموال المخصصة للجولة على البنية التحتية أو الرعاية الاجتماعية.

وكتب مستخدم على تويتر يدعى فيتالى سي. "لا يوجد مال لتقدير تكلفة تجديد المستشفيات، ناهيك عن تنفيذ التجديدات. لكن على الأقل بمقدور السكان أن يفرحوا بقطار وزارة الدفاع المميز والمحمل بغنائم من سوريا".

 

 


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