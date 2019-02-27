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التضامن: بدء تسجيل بيانات المتقدمين لحج الجمعيات على البوابة الإلكترونية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:30 ص
التضامن: بدء تسجيل بيانات المتقدمين لحج الجمعيات على البوابة الإلكترونية الحرم المكى الشريف - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، بدء تسجيل بيانات المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية على بوابة الحكومة المصرية، وأن الإدارات الاجتماعية المختلفة تقوم حاليًا بتلقى طلبات الراغبين للحصول على تأشيرات حج الجمعيات، مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلاً فى إحدى الجمعيات الأهلية ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

 

كانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت توفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج خلال تأدية المناسك، مع تذليل كل العقبات والمشاكل التى تواجههم مع تشكيل لجان لخدمة زوار بيت الله خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية بجانب تخصيص الأدوار الأرضية بالفنادق لكبار السن والمرضى وتسكين أبناء المحافظة الواحدة فى فندق واحد.


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التضامن

ايمن عبد الموجود

حج الجمعيات

البوابة الاليكترونية




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