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البيئة: حملة لتطهير النيل من المخلفات بأسوان.. ورفع 5 أطنان فى أول أيامها

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:00 م
البيئة: حملة لتطهير النيل من المخلفات بأسوان.. ورفع 5 أطنان فى أول أيامها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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بدأت وزارة البيئة حملة لتطهير وتجميل ضفاف نهر النيل بأسوان تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحت شعار (معا لنجعل اسوان مدينة جميلة ).

 

 وخلال اليوم الأول للحملة تم رفع ما يقرب من 5 أطنان مخلفات من الشاطئ النهرى بمنطقة جبل تاقوق، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة أسوان وإحدى جمعيات تنمية المجتمع، وسيتم استكمال الحملة التى تستمر لمدة خمسة أيام بمواقع أخرى.

 

 يتم تنفيذ الحملة من خلال لجنة برئاسة فرع أسوان وممثلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

 

يأتى هذا فى إطار خطة وزارة البيئة للحفاظ على نهر النيل والموارد المائية من التلوث، وتشجيع المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى والشباب فى العمل البيئي.


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