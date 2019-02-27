البابا تواضررس يستقبل وفد فرنسيسكانى من القدس بالكاتدرائية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس وفد من الرهبان الفرنسيسكان برئاسة الأب فرانشيسكوا باتون حارس الأراضى المقدسة والمجلس الاستشارى، التابع له والأب دبرومير نائب حارس الأراضي المقدسة والأب ابراهيم فلتس ممثل الرهبان الفرنسيسكان لدى دولة فلسطين ومعهم وفد من رهبان فرنسيسكان من عشرة دول مختلفة.

رافق الوفد خلال الزيارة الدكتور رمزى خورى رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس فى فلسطين وممثل عن الرئيس محمود عباس.

تأتي زيارة الوفد الفرنسيسكانى لقداسة البابا - وهو اللقاء الأول بينهم - بمناسبة احتفال الآباء الفرنسيسكان بمرور 800 عامًا على اللقاء الذي جمع "القديس فرنسيس" بالسلطان الفاطمى الكامل الأيوبى فى مدينة دمياط عام 1219 ميلادية، وهو اللقاء الذى شهد منح السلطان "القديس فرنسيس" تصريحًا كتابيًا بزيارة الأراضى المقدسة (التى كانت تحت سلطته) كما سمح له بالوعظ فى مصر، الأمر الذى بدأ معه تواجد الآباء الفرنسيسكان فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.