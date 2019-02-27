"الإعلاميين": إلهام أبو الفتح وهانى حتحوت ليسا مقيدين بجداول النقابة

كتب محمد السيد

أكد الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، أن النقابة ستنسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، للتعاون سويًا لسرعة ضبط المشهد الإعلامى .

وأضاف طارق سعدة، أن المجلس الأعلى للإعلام أحال حالتين فى الإعلام الرياضى لنقابة الإعلاميين، وأن النقابة اكتشفت أن المحالين إليها من قبل المجلس لم يكونوا أعضاء بالنقابة أو يمارسون المهنة بتصاريح مزاولة المهنة، وعليه تنتفى عنهما صفة الإعلامى .

ونوه طارق سعدة، إلى أن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى للإعلام لسرعة الزام القنوات بتقنين أوضاع عامليها؛ إما التقدم بطلب العضوية أو الحصول على تصاريح مزاولة المهنة.

وبشأن الشكوى المقدمة من الكاتب الصحفى عبده زكى، ضد هانى حتحوت مقدم برنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد، وإلهام أبو الفتح، قال سعدة: "سنبحثها سريعًا و نرد وفقًا للقانون وإن كنا نرى أن المذكورين ليسا مقيدين بجداول العضوية بالنقابة ولم يحصلا على تصاريح مزاولة المهنة، وعليه سيتم مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام بشأن تقنين أوضاع المذكورين، إما بالحصول على العضوية أو تصريح بالمزاولة ".

وتابع: "المزاولة بهذا الشكل تعتبر غير قانونية وفقًا لقانون نقابة الإعلاميين 93 لعام 2016 والذى يجرم ممارسة الشخص لمهنة الإعلام دون أن يكون عضوًا بالنقابة أو الحصول على تصاريح مزاولة المهنة، والمادة 89 من قانون النقابة التى تنص على عقوبات لوسيلة إعلامية إذا ما سمحت لأشخاص غير ذى صفة إعلامية قانونية بممارسة مهنة الإعلام عبر شاشتها أو ميكرفونها، العقوبات تبدأ بالإنذار وتصل لمرحلة غلق الوسيلة لتسترها على أشخاص يخالفون القانون ويعملون دون ترخيص قانونى".

وأهاب الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين بالوسائل الإعلامية أن تسارع وتبادر لتقنين أوضاع عامليها حتى لا تقع هى أو من سمح له بممارسة المهنة دون تقنين للمساءلة القانونية .