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الأمم المتحدة تناشد الهند وباكستان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:08 ص
الأمم المتحدة تناشد الهند وباكستان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس جوتيريش
نيويورك (أ ش أ)
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 قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن السكرتير العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش يتابع الوضع بين كل من الهند وباكستان عن كثب، كما أنه يناشد الدولتين ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان عدم تدهور الموقف.

وأضاف دوجاريك - حسبما نقلت قناة "إن دى تى في" الهندية اليوم الأربعاء، أن جوتيريش ليس لديه أى معلومات عن أعداد الضحايا بالتحديد ولكنه يتابع التقارير الإخبارية فى هذا الشأن.

وتأتى هذه التصريحات بعد مرور يوم واحد على استهداف القوات الهندية لمعسكرات تابعة لجماعة "جيش محمد" المتشددة عبر خط المراقبة الحدودى مع باكستان .. حيث أكد وزير الخارجية فيجاى جوخال أن هذه الضربات الاستباقية كانت ضرورية لمواجهة الخطر الوشيك وأوضح أنه تم القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومدربى الجماعة وكبار قادتها خلال هذه الغارات الجوية.

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحارى شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الجارى وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان .. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام أباد التى نفت أى دور لها فى الهجوم.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

 


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