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استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:26 ص
استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى لسوء الأحوال الجوية ميناء - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قال رضا الغندور، المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن بالميناء قررت اليوم الأربعاء، استمرار غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى على التوالى نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث وصلت سرعة الرياح وارتفاع الأموج إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.

وأضاف الغندور فى بيان، أن عدد السفن المتواجدة بالمخطاف الخارجى نتيجة غلق البوغاز وصل 38 سفينة، وتجرى عمليات الشحن والتفريغ على 40 سفينة متراكية على الأرصفة، و17 سفينة بمنطقة المخطاف الداخلى، وقد بلغ إجمالى عدد السفن المتواجدة بالميناء 132 سفينة، وعن حركة الشاحنات فقد تم دخول وخروج 11113 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء اليوم قطاران محملان بشحنة قمح تزن 3 آلاف طن متجهان إلى أسيوط وإمبابة.

وأكد اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء على ضرورة استمرار أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل طبيعى مع مراعاة توخى الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.


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