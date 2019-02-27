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الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:44 م
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استئناف الرحلات الجوية جزيئًا بباكستان

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:00 م
استئناف الرحلات الجوية جزيئًا بباكستان طائرة ركاب - صورة أرشيفية
إسلام آباد /أ ش أ/
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أعلنت هيئة الطيران المدنى فى باكستان، استئناف الرحلات الجوية بصورة جزئية بعد أن تم تعليقها فى أعقاب التوترات المتصاعدة، على الحدود بين باكستان والهند.

وأفادت الهيئة - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) أوردتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم /الأربعاء/ - بأنه تم إطلاق رحلتين جويتين بعد الاستعادة الجزئية لحركة الطيران.

وكانت الرحلات الجوية قد علقت عقب قيام سلاح الجو الباكستانى بإسقاط طائرتين هنديتين فى المجال الجوى للبلاد واعتقال قائد طائرة هندي، ويأتى هذا عقب إجراء مماثل قامت به الهند حيث أغلقت بشكل مؤقت مطارات فى عدة مدن، غير أن هيئة الطيران المدنى الهندية أعادت فتح 9 مطارات.

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحارى شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الجارى وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان .. وألقت نيودلهى باللوم على إسلام أباد التى نفت أى دور لها فى الهجوم.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".


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