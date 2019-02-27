ارتفاع أسعار الأسماك بدمياط 30% بسبب توقف أغلب مراكب الصيد لبرودة الجو

دمياط - فريق المحافظات

شهدت أسعار الأسماك البحرية بأسواق دمياط ارتفاعا ملحوظا بسبب توقف 70% من أسطول الصيد بمدينة عزبة البرج بسبب برودة الجو وانخفاض الإيراد.

وشهد سوق القنطرة ارتفاعا فى أسعار أسماك البحر المتوسط، بسبب قلة المعروض منها وزيادة إقبال المواطنين عليها بسبب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء.

وقال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين، إن أسعار الأسماك ارتفعت لتوقف 70% من أسطول الصيد بعزبة البرج بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم انتظام أعمال الصيد بالبحر المتوسط، فضلا عن ضعف إيرادات المراكب فى الشتاء ولا تنجح الرحلة فى تعويض تكاليفها من وقود وخلافه، مؤكدا أن شهر أبريل سيشهد عودة المراكب للعمل لطبيعتها.

من جانبه قال مجدى البداوى رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بدمياط لـ"اليوم السابع" أن أسعار الأسماك البحرية زادت بنسبة 35% عن نفس الفترة من العام الماضى، بسبب موجة البرد الشديدة وتوقف أغلب مراكب الصيد.

وأكد "البداوى"، أن أسعار الأسماك بالأسواق، حاليا مرتفعة حيث يتراوح سعر كيلو البورى من 40 : 60 جنيها ويبلغ سعر البلطى من 25: 35 جنيها للكيلو وبلغ سعر البربونى 40: 80 جنيها للكيلو كما يبلغ سعر السهيلى من 50 : 140 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الجمبرى من 55 :450 للكيلو، وتراوحت سعر الكابوريا من 40 : 120 جنيها.

وتابع، أما بالنسبة لأسعار أسماك بحيرة المنزلة والمزارع السمكية فتشهد حاليا استقرارا كبيرا بعكس الأيام المقبلة مع دخول موسم شم النسيم.

وأوضح البداوى، أن أسعار الأسماك وبخاصة البورى والطوبار ستشهد ارتفاعا بداية من نهاية الشهر الجارى مع قرب موسم شم النسيم متوقعا زيادة 30% عن العام الماضى.