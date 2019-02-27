video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ارتفاع أسعار الأسماك بدمياط 30% بسبب توقف أغلب مراكب الصيد لبرودة الجو

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:00 ص
ارتفاع أسعار الأسماك بدمياط 30% بسبب توقف أغلب مراكب الصيد لبرودة الجو أسماك
دمياط - فريق المحافظات
إضافة تعليق

شهدت أسعار الأسماك البحرية بأسواق دمياط ارتفاعا ملحوظا بسبب توقف 70% من أسطول الصيد بمدينة عزبة البرج بسبب برودة الجو وانخفاض الإيراد.

وشهد سوق القنطرة ارتفاعا فى أسعار أسماك البحر المتوسط، بسبب قلة المعروض منها وزيادة إقبال المواطنين عليها بسبب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء.

وقال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين، إن أسعار الأسماك ارتفعت لتوقف 70% من أسطول الصيد بعزبة البرج بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم انتظام أعمال الصيد بالبحر المتوسط، فضلا عن ضعف إيرادات المراكب فى الشتاء ولا تنجح الرحلة فى تعويض تكاليفها من وقود وخلافه، مؤكدا أن شهر أبريل سيشهد عودة المراكب للعمل لطبيعتها.

من جانبه قال مجدى البداوى رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بدمياط لـ"اليوم السابع" أن أسعار الأسماك البحرية زادت بنسبة 35% عن نفس الفترة من العام الماضى، بسبب موجة البرد الشديدة وتوقف أغلب مراكب الصيد.

وأكد "البداوى"، أن أسعار الأسماك بالأسواق، حاليا مرتفعة حيث يتراوح سعر كيلو البورى من 40 : 60 جنيها ويبلغ سعر البلطى من 25: 35 جنيها للكيلو وبلغ سعر البربونى 40: 80 جنيها للكيلو كما يبلغ سعر السهيلى من 50 : 140 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الجمبرى من 55 :450 للكيلو، وتراوحت سعر الكابوريا من 40 : 120 جنيها.

وتابع، أما بالنسبة لأسعار أسماك بحيرة المنزلة والمزارع السمكية فتشهد حاليا استقرارا كبيرا بعكس الأيام المقبلة مع دخول موسم شم النسيم.

وأوضح البداوى، أن أسعار الأسماك وبخاصة البورى والطوبار ستشهد ارتفاعا بداية من نهاية الشهر الجارى مع قرب موسم شم النسيم متوقعا زيادة 30% عن العام الماضى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أسعار البلطى والبورى وجميع أنواع الأسماك فى مصر

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ارتفاع اسعار الاسماك

شم النسيم




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

الصحة: مد فترة عمل المستشفى العائم بأسوان لـ18 مارس لمعالجة الأطفال بالمجان

الصحة: مد فترة عمل المستشفى العائم بأسوان لـ18 مارس لمعالجة الأطفال بالمجان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة