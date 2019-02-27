إندونيسيا: مقتل 3 على الأقل ومخاوف بشأن 60 آخرين إثر انهيار منجم

رويترز

قال مسؤولون إندونيسيون اليوم الأربعاء إن عشرات من رجال الإنقاذ يسعون جاهدين باستخدام المعاول والحبال لإخراج أكثر من 60 شخصا يخشى أن يكونوا قد دفنوا تحت أنقاض منجم ذهب غير قانونى فى جزيرة سولاويسى فى حادث أودى بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وذكر عمال إنقاذ أنه أمكنهم سماع أصوات أشخاص تحت الأنقاض.

وقال عبد المعين بابوتونجان من وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية لرويترز عبر الهاتف "نستطيع أن نقول إن هناك كثيرين ما زالوا على قيد الحياة لأننا يمكننا سماع أصواتهم".

وذكرت تقارير إعلامية وأخرى لوكالة مواجهة الكوارث أنه أمكن العثور على ما لا يقل عن ثلاث جثث وإنقاذ 15 شخصا بحلول الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى (0100 جمت) بعد انهيار المنجم فى مساء اليوم السابق.

وتحظر الحكومة الإندونيسية مناجم الذهب الصغيرة مثل هذا المنجم، لكن السلطات المحلية غالبا ما تغض الطرف عن هذه الممارسات فى المناطق النائية. ومع عدم وجود لوائح تنظيمية تذكر، فإن المناجم عرضة للحوادث.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث سوتوبو بورو نوجروهو إن عشرات كانوا ينقبون عن الذهب عندما انهارت فجأة العوارض الخشبية والدعامات.