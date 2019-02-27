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إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:17 ص
إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية ميناء شرم الشيخ - صورة أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية مع المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

وأكدت الهيئة على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانى التخصصية بالثلاث محافظات "السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء" وإنها تسير بصورة طبيعية .

 


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