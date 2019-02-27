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الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:35 م
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إصابة 4 فى تصادم شاحنتى نقل بطريق الداخلة شرق العوينات بالوادى الجديد

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:11 م
إصابة 4 فى تصادم شاحنتى نقل بطريق الداخلة شرق العوينات بالوادى الجديد تصادم سيارات - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أصيب 4 أشخاص اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم شاحنتين بالطريق الواصل بين مركز الداخلة ومنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد. 

ورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، يفيد بوصول 4 أشخاص مصابين فى حادث مرورى إلى مستشفى الداخلة العام

وتبين تصادم شاحنتى نقل بمنطقة الكيلو 50 بطريق الداخلة – شرق العوينات، أسفر عن إصابة كل من "محمد خليفة عطية" 33 سنة، "محمود رجب محمد"، 20سنة، "إياد عيد جندي" 38 سنة، "شعبان جمال فتحي"36 سنة، بإصابات وكدمات متفرقة وجروح مختلفة

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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