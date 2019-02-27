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إسرائيل تعتقل محافظ القدس وأكثر من 20 فلسطينيا

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:16 ص
إسرائيل تعتقل محافظ القدس وأكثر من 20 فلسطينيا محافظ القدس عدنان غيث
رويترز
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قال نادى الأسير الفلسطينى إن السلطات الاسرائيلية اعتقلت محافظ القدس عدنان غيث و23 مواطنا من أبناء المدينة الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء. وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية اعتقال المحافظ الذى عينه الرئيس محمود عباس قبل أشهر.

وقال صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ‏"ندين بأشد العبارات قيام سلطة الاحتلال باعتقال محافظ القدس عدنان غيث". وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى اعتقال السلطات الاسرائيلية العشرات من سكان القدس على خلفية التوتر فى المسجد الأقصى.

وعملت مديرية الأوقاف الإسلامية يوم الجمعة الماضى على فتح مصلى الرحمة فى المسجد الاقصى بالرغم من وجود قرار من الشرطة الاسرائيلية بإغلاقه منذ العام 2003. ولم يصدر أى تعقيب من إسرائيل على اعتقال محافظ القدس.

 

 

 

 


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