إخلاء مطار "كييف" بعد بلاغ عن وجود قنبلة

كييف /أ ش أ/

أخلت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مطار كييف الدولى من المسافرين بعد تلقى بلاغ من مجهول يفيد بوجود قنبلة داخل المطار.

وأعلن المكتب الصحفى للمطار - فى بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه حوالى الساعة 14.55 بالتوقيت المحلي، تلقت خدمة المطار بريدا إلكترونيا حول وجود قنبلة موقوتة فى مطار كييف الدولي، مضيفًا أنه فى الوقت الحالي، يستمر إخلاء الركاب من قاعات المطار.

ووفقا للمكتب الصحفي، فقد حضر إلى المكان خبراء المتفجرات وفريق التحقيق، وهم يقومون الآن بتفتيش مبنى المطار والمنطقة المحيطة به.