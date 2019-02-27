إخلاء سبيل 4 طلاب على خلفية اتهامهم بإزدراء الأديان في الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قررت محكمة جُنح مستأنف الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء،إخلاء سبيل 4 طلاب بجامعة الأزهر بكفالة 5 آلاف جنيه؛ على خلفية اتهامهم بإزدراء الدين المسيحي، وذلك بقيامهم بتصوير ونشر فيديو يتضمن إسقاطات على الترانيم والصلوات المسيحية.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت أنه بالإشارة إلى مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "4 طلاب في الأزهر يسخرون من الأقباط" تم تشكيل فريق بحث، وأسفرت جهوده عن التوصل إلى الشباب الذين ظهروا بالفيديو.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه جرى ضبط المتهمين الأربعة وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير المقطع المشار إليه بتاريخ 31 من يناير الماضي، بمنزل "السيد.م.س" طالب بأحد المعاهد بمدينة 6 أكتوبر، فيما تبين قيام "مصطفى.ح.ف" طالب بإحدى الكليات فرع جامعة الأزهر بالشرقية، ببث الفيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب" بغرض المزاح دون قصدهم الإساءة للديانة المسيحية.

وأوضح البيان، أنه عقب استشعار الطالب الأخير بتصاعد الموقف قام بإزالة الفيديو وبث فيديو آخر مصور لهم أبدوا خلاله اعتذارهم عما بدر منهم وبين أن فكرة عمل مقطع الفيديو المشار إليه ولدت من خلال اعتياد الطالب "مصطفى.ح.ف" مطالعة صفحة إلكترونية بعنوان "primo" بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تبث منشورات وتعليقات ساخرة فى جميع المجالات "السياسية والاقتصادية والدينية"، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، قبل أن تُصدر محكمة الجُنح قرارًا بإخلاء سبيلهم.