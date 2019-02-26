3 اَلاف مراسل صحفى يصلون هانوى لتغطية القمة الأمريكية الكورية الشمالية

هانوى(أ ش أ)

وصل إلى العاصمة الفيتنامية هانوى، حوالى 3 اَلاف مراسل من أكثر من 200 وكالة أنباء ومؤسسة إخبارية فى 40 دولة تقريبا حول العالم، وذلك لتغطية القمة الأمريكية - الكورية الشمالية الثانية المرتقبة.

وذكرت صحيفة "توى تريه" الفيتنامية عبر موقعها الإلكترونى أن المركز الدولى للإعلام الذى تم افتتاحه فى هانوى السبت الماضي، لخدمة القمة الأمريكية - الكورية الشمالية من المقرر أن يبدأ عمله اعتبارا من اليوم وحتى الأول من مارس المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى العاصمة الفيتنامية هانوى يوم غد الأربعاء وعلى مدى يومين .