20 أبريل.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ"التجمهر والتظاهر"

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، جلسة 20 أبريل المقبل للنطق بالحكم على المتهم إمام فؤاد من حركة 6 أبريل، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر.

وصدر القرار بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كان المتهم ألقى القبض عليه بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور وقدم دفاعه طلبا بإعادة إجراءات محاكمته لكون الحكم غيابيا.