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وكيل "تعليم كفر الشيخ" تتابع أعمال تسليم كشوف المتقدمين للوظائف المؤقتة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:48 م
وكيل "تعليم كفر الشيخ" تتابع أعمال تسليم كشوف المتقدمين للوظائف المؤقتة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبلت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين بمكتبها خلال لقاء المواطنين بحضور عدد من المعلمين والمتقدمين بطلبات وشكاوى، واستجابت لطلباتهم.

وتابعت "كشك"، أعمال لجنة غرفة العمليات بالمديرية لمتابعة تسليم كشوف المتقدمين بالإدارات التعليمية للوظائف المؤقتة للوزارة.

وترأست اللجنة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية الدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، ومحمد عبدالوهاب دخيل، مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات، وجورج سمير خليل مدير إدارة الإحصاء والمعلومات، والدكتور سامح صديق، مدير مركز المعلومات، وهانى حمدان، منسق تدريب التعليم الثانوى، وزين التملى مدير مكتب المدير العام للتعليم العام.

 


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