وفاة سيدة أثناء إعطائها حقنة بطريق الخطأ فى مستشفى الأحرار بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقيت ربة منزل فى العقد السادس من العمر مصرعها، اليوم، داخل مستشفى الأحرار، أثناء إعطائها حقنة من قبل ممرض بطريق الخطأ، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق فى الواقعة بمعرفة عبد السلام عابدين رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق بوفاة" فايقة ر م" 59 سنة مقيمة دائرة مركز أبوكبير، داخل مستشفى الأحرار.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، أثناء تواجد المجنى عليه بقسم الاستقبال بمستشفى الأحرار، لمعاناتها من ارتفاع فى السكر، قام ممرض يدعي" أحمد ع ع م" من قسم الاستقبال بإعطائها حقنة بطريق الخطأ مما أدى إلى وفاتها فى الحال، حيث قام الممرض بدون قصد بإعطائها الحقنة بالوريد، وكان من المقرر أن تأخذ السيدة الحقنة عضل، وعندما أدرك الممرض الخطأ أسرع لإبلاغ الطبيب المختص لإنقاذ السيدة معه ولكنها قد فارقت الحياة بعد دقائق من أخذ الحقنة، وتم التحفظ على الممرض لعرضه على النيابة العامة.