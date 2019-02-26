وزير الرياضة يفتتح اللقاء المفتوح للطلاب بجامعة عين شمس

افتتح منذ قليل، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللقاء المفتوح الذى تستضيفه جامعة عين شمس، بمشاركة الآلاف من طلاب الجامعة.

يشهد اللقاء، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يأتى اللقاء تحت إشراف الدكتور تامر عبد المنعم راضى مستشار نائب رئيس الجامعة، وسمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس.