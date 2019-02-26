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وزير الرياضة لطلاب جامعة عين شمس: "مصر رجعت تانى تستضيف البطولات الدولية"

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:38 م
وزير الرياضة لطلاب جامعة عين شمس: "مصر رجعت تانى تستضيف البطولات الدولية" الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كتب محمود راغب
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أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستضافته بجامعة عين شمس، موجها رسالة لطلاب الجامعة قائلا :"جامعة عين شمس تاريخ هنيئا لكم افخروا بها".
 
وأكد وزير الشباب والرياضة ، خلال اللقاء المفتوح الذى تنظمة الجامعة بمشاركة الآلاف من الطلاب، أن مصر استعادت دورها مرة أخرى ، قائلا:" مصر رجعت تانى تستضيف كل البطولات الدولية" .
 
وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسى، ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقى والقمة الأوربية بشرم الشيخ.. كل ذلك يعكس الوضع الحالى الحقيقى لبلدكم، ويؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح، لافتا إلى أن الدولة تهتم بكافة الألعاب الرياضية ونسعى لتمثيل شبابنا فى كافة الألعاب والبطولات الدولية ، قائلا :"الرياضة فى مصر مش كرة قدم بس"، مؤكدا إن بطولة الدورى الحالية هى الأقوى منذ عام 2012 وحقوق الرعاية فى بعض الأندية وصلت لمليار جنيه .
 
وتابع وزير الشباب والرياضة قائلا :"كلمتنا موجودة غصب عن أى حد فى المنظومة الكروية، وحريصين على اتخاذ القرارات التى تصب فى صالح الكرة المصرية،  ونترك المساحة لمجلس اتحاد الكرة ومجالس الإدارات، وعاوزين الدورى المصرى يكون أفضل دورى".
 
 
 

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