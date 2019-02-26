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وزير الخارجية يفتتح قسما قنصليا لخدمة المواطنين بمقر البعثة فى جنيف

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:44 م
وزير الخارجية يفتتح قسما قنصليا لخدمة المواطنين بمقر البعثة فى جنيف وزير الخارجية سامح شكرى والسفير علاء يوسف
كتب : أحمد جمعة
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صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية افتتح ، اليوم الثلاثاء، قسما قنصليا بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى جنيف.  

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن افتتاح الوزير شكري للقسم القنصلي يأتي فى إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التواصُل مع أبناء الوطن فى الخارج، وحرصها على تسيير أمورهم من خلال تقديم الخدمات القنصلية لهم ولأسرهم إيماناً بدورهم الهام والملموس فى إبراز وجه مصر الحضاري فى الخارج، وكذلك استجابةً لطلبات أبناء الجالية المصرية.

وقد تفقّد وزير الخارجية مقر القسم القنصلي، واطلع على الخدمات المختلفة التى سيقوم بتقديمها إلى المواطنين.

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