وزير البترول: استثمارات حقول الغاز بالبحر المتوسط تزيد عن 27 مليار دولار

كتب ــ سمير حسنى

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تطبق برنامجا طموحًا للإصلاح تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة ومساندة شعبية قوية.

وقال الملا فى كلمته بالمؤتمر الدولى الـ 22 للبترول، والمنعقد بالقاهرة، إن معطيات الاستقرار الأمنى والسياسى والتشريعى والاقتصادى الذى يسود البلاد بالإضافة إلى الحلول التى قدمتها الحكومة لتدعيم مناخ الاستثمار له بالغ الأثر على صناعة البترول المصرية للانطلاق نحو آفاقٍ جديدة.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة البترول الجديدة تتضافر مع رؤية مصر 2030 والتى يأتى على رأسها تحقيق التنمية المستدامة من ثروات مصر الطبيعية، متابعًا: بدأنا فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف الأنشطة من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة فى مصر، ونتيجة لذلك استطاع قطاع البترول فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة يأتى على رأسها إنهاء عصر استيراد الغاز والبدء بالوفاء بالالتزامات التعاقدات للتصدير".

وأضاف أن ما تحقق جاء نتيجة إنجاز وتنمية مشروعات الغاز الطبيعى، فقد شهد 2018 الانتهاء من مراحل جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من 4 حقول كبرى بالبحر المتوسط، ووضعها على خريطة الإنتاج باستثمارات تزيد عن 27 مليار دولار ومعدلات إنتاج 6.5 مليار قدم مكعب يوميًا مع اكتمال كافة المراحل.