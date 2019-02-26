وزيرة الصحة تتفقد اليوم أول مستشفى عائم يقدم خدماته بالمجان للأهالى

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

تزور الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، محافظة أسوان لتفقد مشروع أول مستشفى عائم، والذى يوفر الكشف المجانى للأطفال والأمهات بمختلف التخصصات مجانا، وإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج وإجراء العمليات بالمجان.

ومن ناحية أخرى، يتفقد الدكتور على مصليحى، وزير التموين، اليوم الثلاثاء، بعض المواقع التموينية والخدمية بمدينة كوم أمبو، برفقة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، حيث من المقرر أن يتابع سير العمل ببعض المطاحن، كما تشمل الجولة زيارة سريعة إلى مصنع السكر بكوم أمبو، ويفتتح أحد المنافذ التجارية التى تخدم المستهلكين بالمدينة.