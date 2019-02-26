وزيرة الصحة : المستشفى العائم تتيح تحويل الحالات الحرجة لإجراء العمليات بالمجان

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، أن انطلاق أول مستشفى عائم بمحافظة أسوان، يخدم احد أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، والتي تستهدف توعية المجتمع بالأمراض لتجنب الإصابة بها، وليس معالجتها فقط، مؤكده انه سيتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات لتجري العمليات بالمجان تمامًا.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال إفتتاح أول مستشفى عائم بمحافظة أسوان، أن المستشفى ستجوب كل من محافظة الأقصر، ثم قنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، وصولا الي الجيزة، مشيرة إلى أن الوزارة ستتولى إعلام المواطنين بموعد وصولها بكل محافظة، نظرا لأنها تستهدف 50 الف طفل وأم بكل محافظة، واصفة المشروع بأنه خطوة هامة تعكس أهمية التكامل بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، التي تعود بمردود جيد لخدمة المواطنين.