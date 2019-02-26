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وزارة الأوقاف: خطابنا الوسطى سيصل العالم كله باللغات كافة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 04:00 ص
وزارة الأوقاف: خطابنا الوسطى سيصل العالم كله باللغات كافة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى
كتب إسماعيل رفعت
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أكد الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الاوقاف، أن خطاب الوزارة الوسطى سوف يصل العالم كله وبكافة اللغات، حيث أن الأوقاف تتطلع إلى دور عالمى فى نشر الفكر الوسطى.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن ترجمة الخطبة باللغات الرئيسية والعالمية وخاصة الأفريقية وبالوسائل المختلفة يخدم المنهج الوسطى ويكبح جماح التطرف.

وأشار إلى أن المتطرفين لا يعملون ولا يتواجدون إلا إذا غابت الوسطية، حيث تستهدف الأوقاف المصرية شغل الساحة خارجيا كما تشغلها داخليا، وخاصة أننا نعمل الآن مع الأخوة الأفارقة ولنا تفاهمات واتفاقيات وقبول على الساحة الدولية وفى أوربا والمنطقة العربية وسيترجم ذلك لخطاب ومؤلفات وبث يصل العالم كله.

 

 

 


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