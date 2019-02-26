video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

هددها بالقتل وإلقائها فى النيل.. إحالة عاطل للجنايات سرق فتاة بالإكراه بروض الفرج

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:29 م
هددها بالقتل وإلقائها فى النيل.. إحالة عاطل للجنايات سرق فتاة بالإكراه بروض الفرج محكمه - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عاطل سبق اتهامه فى قضايا سرقة سابقة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة فتاة بالإكراه أعلى كوبرى الساحل.

 

وكشفت تحقيقات النيابة تلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من فتاة تدعى "إيمان. ا" تتهم فيه عاطلا بتهديدها وسرقة متعلقاتها بالإكراه.

 

وأشارت المجنى عليها خلال التحقيقات إلى أن المتهم خلال سيرها أعلى كوبرى الساحل بمنطقة روض الفرج فى تمام الساعة العاشرة صباحا، توجه نحوها حاملا فى يده سلاحا أبيض "مطواة" وهددها بأنه حال قيامهما بإصدار صوت للاستغاثة بالمارة سيقوم بقتلها وإلقائها فى النيل.

 

وأضافت المجنى عليها أنها رضخت لمطالبه خوفا منه، وسرق منها مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول والأموال التى بحوزتها وفر هاربا، وعلى الفور انتلقت المجنى عليها إلى قسم شرطة روض الفرج وحررت محضرا حمل رقم 703 لسنة 2019 روض الفرج، وأرشدت عن مواصفات المتهم، وبعرض مجموعة من صور المتهمين بالسرقة على المجنى عليها تعرفت عليه، وتبين أنه مسجل خطر يدعى "على ع م"، 44 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضايا سرقة، وبإعداد عدة كمائن للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه وباشرت النيابة التحقيق. وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة السرقة بالإكراه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عقوبة تنتظر تاجرين خطفا طفلا وحاولا بيع "كليته" فى الوراق.. تعرف عليها

عقوبه السرقه بالإكراه

السرقه بالإكراه

روض الفرج

سرقه فتاه

أخبار الحوادث

أخبار مصر




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة