هددها بالقتل وإلقائها فى النيل.. إحالة عاطل للجنايات سرق فتاة بالإكراه بروض الفرج

كتب سليم على

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عاطل سبق اتهامه فى قضايا سرقة سابقة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة فتاة بالإكراه أعلى كوبرى الساحل.

وكشفت تحقيقات النيابة تلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من فتاة تدعى "إيمان. ا" تتهم فيه عاطلا بتهديدها وسرقة متعلقاتها بالإكراه.

وأشارت المجنى عليها خلال التحقيقات إلى أن المتهم خلال سيرها أعلى كوبرى الساحل بمنطقة روض الفرج فى تمام الساعة العاشرة صباحا، توجه نحوها حاملا فى يده سلاحا أبيض "مطواة" وهددها بأنه حال قيامهما بإصدار صوت للاستغاثة بالمارة سيقوم بقتلها وإلقائها فى النيل.

وأضافت المجنى عليها أنها رضخت لمطالبه خوفا منه، وسرق منها مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول والأموال التى بحوزتها وفر هاربا، وعلى الفور انتلقت المجنى عليها إلى قسم شرطة روض الفرج وحررت محضرا حمل رقم 703 لسنة 2019 روض الفرج، وأرشدت عن مواصفات المتهم، وبعرض مجموعة من صور المتهمين بالسرقة على المجنى عليها تعرفت عليه، وتبين أنه مسجل خطر يدعى "على ع م"، 44 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضايا سرقة، وبإعداد عدة كمائن للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه وباشرت النيابة التحقيق. وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة السرقة بالإكراه.