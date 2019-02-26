video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نهائى "الطالبات" فى البطولة الثالثة للمبارزين بجامعة بنى سويف

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 06:03 م
نهائى "الطالبات" فى البطولة الثالثة للمبارزين بجامعة بنى سويف مبارزة - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق

أقامت جامعة بنى سويف نهائى البطولة الثالثة للمبارزين -طالبات وطلاب- على مسرح قاعة إيهاب إسماعيل بمبنى ادارة الجامعة، وذلك للمرة الأولى ضمن ثلاث نسخ للبطولة أقيمت بالجامعة فى السنوات السابقة، حيث اعتادت الجامعات إقامة مباريات البطولات والنهائى بالملاعب، ولكن فعاليات البطولة الثالثة التى أقيمت فى الفترة من 24 إلى 26 فبراير الحالى، بينهم يومان على الصالة المغطاة باستاد بنى سويف. 

بينما أقيم النهائى على مسرح الجامعة ضمن احتفالية نهائى البطولة وتوزيع الجوائز، إذ فازت الطالبة سلوى جابر جامعة الإسكندرية على مواطنتها سارة التونى، وفى نهائى الرجال فاز اللاعب أحمد السكرى "الأكاديمية البحرية" على اللاعب مهاب موافى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة بنى سويف: تكليف معيدين جدد للعمل بالكليات وفقا للخطة الخمسية

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعه بنى سويف

نهائى بطوله المبارزين

جامعه الاسكندريه




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة