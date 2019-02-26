نهائى "الطالبات" فى البطولة الثالثة للمبارزين بجامعة بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أقامت جامعة بنى سويف نهائى البطولة الثالثة للمبارزين -طالبات وطلاب- على مسرح قاعة إيهاب إسماعيل بمبنى ادارة الجامعة، وذلك للمرة الأولى ضمن ثلاث نسخ للبطولة أقيمت بالجامعة فى السنوات السابقة، حيث اعتادت الجامعات إقامة مباريات البطولات والنهائى بالملاعب، ولكن فعاليات البطولة الثالثة التى أقيمت فى الفترة من 24 إلى 26 فبراير الحالى، بينهم يومان على الصالة المغطاة باستاد بنى سويف.

بينما أقيم النهائى على مسرح الجامعة ضمن احتفالية نهائى البطولة وتوزيع الجوائز، إذ فازت الطالبة سلوى جابر جامعة الإسكندرية على مواطنتها سارة التونى، وفى نهائى الرجال فاز اللاعب أحمد السكرى "الأكاديمية البحرية" على اللاعب مهاب موافى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.