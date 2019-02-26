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موقع فرنسى: نضال الرئيس السيسى من أجل السلام ومكافحة التعصب أكسبه دعم المصريين

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:16 م
موقع فرنسى: نضال الرئيس السيسى من أجل السلام ومكافحة التعصب أكسبه دعم المصريين الرئيس السيسى
باريس(أ ش أ)
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أكد الموقع الإخبارى الفرنسى "لا دبلوماسى" أن نضال الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل السلام ومكافحة التعصب أكسبه دعم المصريين، وأن العمل الذى يقوم به باعث للاطمئنان ويتيح لمصر أن تنمو فى ظل التعددية الدينية والوحدة الوطنية.

وأوضح الموقع الفرنسى أن مصر أحرزت تقدمًا حاسمًا لصالح الحرية والتعددية الدينية، مشيرًا إلى التشييد والافتتاح المتزامن لدورين كبيرين للعبادة فى مطلع يناير الماضى بالعاصمة الإدارية (مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح).

و رأى "لا دبلوماسى"-فى مقالة نشرها على موقعه الإلكتروني- إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أرادا خلال احتفالات عيد الميلاد توجيه رسالة طموحة إلى العالم.

وأضاف الموقع الإخبارى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ وصوله إلى سدة الحكم فى 2014 عمل جاهدًا على دعم التنوع الدينى وحماية كل المواطنين المصريين، مشيرًا إلى القوانين والتشريعات لتبسيط الإجراءات الإدارية لبناء دور العبادة لاسيما المسيحية وتقنين أوضاع الكنائس.

وأشار إلى تأكيد الدستور المصرى لعام 2014 على التنوع الدينى والتسامح وأن المادة 53 منه تقول إن جميع "المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسى أو الجغرافي...".

و اعتبر "لا دبلوماسي" أن احترام روح ومضمون هذا النص هو الهدف الذى حدده السيسي، مبرزًا تأكيد الرئيس بأن الكنيسة لعبت دورًا مهمًا فى تاريخ مصر وقدمت مساهمات لا يمكن إنكارها للحفاظ على الوحدة الوطنية ضد أولئك الذين يثيرون الصراع بين أبناء الشعب المصري.

 


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