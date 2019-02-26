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موسكو: مشاركة الأكراد في تقرير مصير سوريا أمر ضروري

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 10:17 م
موسكو: مشاركة الأكراد في تقرير مصير سوريا أمر ضروري الأكراد
موسكو )أ ش أ(
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أكد مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم/الثلاثاء/، ضرورة مشاركة ممثلي الأكراد في تقرير مستقبل سوريا.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي بشأن ضرورة مشاركة ممثلي الأكراد في تقرير مستقبل سوريا بشكل متساو مع المكونات الأثنية والدينية الأخرى في البلاد".

جاء ذلك خلال لقاء مبعوث الرئيس الروسي بمجموعة من الشخصيات السياسية من الأكراد السوريين بالعاصمة الروسية موسكو.

 

 


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موسكو

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