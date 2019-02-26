موجز 6 مساء.. استمرار علاج التأمين لمرضى السكر ولا إلغاء لإجازة السبت بالمدارس

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم لامتحان الصف الأول الثانوى للمصريين بالخارج لهذا العام الدراسى باعتبارها سنة تجريبية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 10 شائعات انتشرت فى 9 أيام

أصبح "إنستجرام"، هو المنصة الأهم فى حياة كثير من نجوم المجتمع، ليس فى مصر، ولا الوطن العربى فحسب، بل فى العالم أجمع، حيث يتمتع "إنستجرام" بقدر كبير من المتابعة لدى الملايين، وبات ينافس العملاقين "إنستجرام" و"تويتر" بقوة.

قال متحدث عسكري هندي إن القوات الهندية والباكستانية تبادلت إطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما شنت طائرات هندية غارات جوية داخل باكستان ضد أشخاص يشتبه بأنهم متشددون.

عمت الفرحة بين أهالى الدرب الأحمر، بعودة السيدة حلاوتهم زينهم مصابة حادث تفجير الدرب الأحمر إلى منزلها بعد خروجها من المستشفى.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى " منشية السد العالى – أرض أبو رجيلة – مشيخة العروبة – تقسيم أبو العز – إسكان الوادى القديم والجديد – إسكان العبد القديم والجديد – إسكان إسبيكو القديم والجديد – أرض الريان وعرب الجرعان – مساكن النيل بجميع حروفها – مساكن القاهرة ج و د – إسكان صف الضباط – الإسكان الإجتماعى أملاك 2 – تقسيم مكة والرجاء والفيروز والأحلام والبرهانية – إسكان الدلتا 1 و 2 – إسكانات أطلس 2 – إسكانات الجيزة e – تقسيمات الأهالى خلف إسبيكو" لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعه العاشرة صباح السبت المقبل وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، بسبب أعمال الصيانة بمحطة مياه المرج استعدادا لفصل الصيف .

تسبب القرار البريطانى الخاص بحظر الكيان السياسى لحزب الله داخل المملكة المتحدة حالة من الارتباك فى المشهد اللبنانى، وذلك خوفا من أن يؤثر القرار البريطانى على العلاقات بين بيروت ولندن، ويأتى القرار البريطانى فى إطار الضغوطات التى تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وأذرعها السياسية والعسكرية، وهو ما دفع حكومة لندن إلى حظر تنظيم حزب الله اللبنانى على أراضيها، وصنفته ضمن المنظمات الإرهابية.

اشتعلت انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمقرر لها 2020، بعد التعديلات التى تمت على لائحة النظام الأساسى فى الجمعية العمومية غير العادية "الطارئة"، وأبرزها إلغاء بند الـ8 سنوات الذى يمنع أى عضو من الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن أرقام الجلوس للطلاب الذين سيؤدون الامتحان على نظام امتحانات أبناؤنا فى الخارج للعام الدراسي 2018- 2019، من الصف الأول الإبتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، وذلك عبر الضغط هنا:

ألقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، بيان مصر أمام الشق رفيع المُستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان والتي تعقد حالياً بمدينة جنيف السويسرية.

أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز - عاهل السعودية - عن تطلع المملكة فى أن تسهم نتائج القمة العربية الأوروبية الأولى، التى عقدت فى شرم الشيخ يومى الأحد، والاثنين، الماضيين فى تعزيز العلاقات التاريخية بين العالم العربى والاتحاد الأوروبى فى جميع المجالات، وأن يتم العمل على بناء شراكة حقيقية بين الجانبين لصالح الشعوب والأجيال القادمة.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 10 شائعات انتشرت في 9 أيام .