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الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:58 ص
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مقتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثى بغارات جوية شمال شرقى صعدة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 05:00 ص
مقتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثى بغارات جوية شمال شرقى صعدة اليمن
وكالات الأنباء
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قُتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون بغارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، فجر اليوم شمال شرقى محافظة صعدة شمالى اليمن.

وذكر الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت بعدد من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرًا تدريبيًا تابعًا للمليشيا، فى منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقى محافظة صعدة.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد أحرزت الليلة الماضية تقدمًا كبيرًا فى مديرية كتاف البقع.

 


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