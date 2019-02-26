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مقتل وإصابة 11 شخصا فى انفجار لغم من مخلفات داعش فى ريف دير الزور

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:45 م
مقتل وإصابة 11 شخصا فى انفجار لغم من مخلفات داعش فى ريف دير الزور جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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قتل شخص وأصيب 10 آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى بريف دير الزور الغربى بسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن لغمًا من مخلفات إرهابيى تنظيم "داعش" انفجر بسيارة تقل عددًا من المدنيين أثناء سيرها فى الأراضى الرعوية فى محيط قرية (الشولا) بريف دير الزور الغربى، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة.

يذكر أنه فى الأسابيع الماضية تكرر انفجار الألغام بالمدنيين فى عدد من المناطق المحررة من الإرهاب، حيث قتل أمس الأول أكثر من 20 شخصا وأصيب عدد آخر جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات الإرهابيين فى منطقة وادى العذيب بريف سلمية بحماة.

 


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