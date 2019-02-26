video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 04:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع قيادى حوثى وجرح آخر وتدمير عدد من آليات المليشيا فى منطقة حجور باليمن

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:06 ص
مصرع قيادى حوثى وجرح آخر وتدمير عدد من آليات المليشيا فى منطقة حجور باليمن اليمن
أ ش أ
إضافة تعليق

لقى العشرات من عناصر مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجرح آخرين بينهم قيادات ميدانية اليوم، فى مواجهات مع قبائل حجور فى مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربى اليمن.


وأكدت وزارة الدفاع اليمنية، أن سقوط عدد من القيادات الميدانية للمليشيا وعناصرها قتلى وجرحى، ومن بين القتلى القيادى الحوثى المدعو عبدربه عايض هرّاش، نجل الشيخ المتحوث عايض هراش من أبرز مشائخ مديرية خارف بمحافظة عمران اليمنية، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.


وجرح القيادى الحوثى مالك مرشد جبة المكنى أبو مالك، فى غارة جوية لمقاتلات التحالف الليلة الماضية، استهدفته مع مرافقيه على متن أحد الأطقم التابعة للمليشيا، فى قرية الحوج شرق العبيسة، سقطوا قتلى وجرحى.


ونفّذت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة للمتمردين الحوثيين، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.


واستهدفت المقاتلات رتلًا للمليشيا، فى حصن موسى غربى مديرية كشر، كما استهدفت بعدد من الغارات تجمعًا للمليشيا وآلياتها فى منطقتى الواسط والجوه فى عزلة العبيسة شرقى كُشر، كما استهدفت مقاتلات التحالف عربة عسكرية محملة بالذخائر والمسلحين الحوثيين شرقى المندلة، مما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء اليمنى: مستقبل اليمن الآمن لن يتحقق إلا بانتهاء الانقلاب الحوثى

الحوثيون ينسحبون من ميناءين فى اليمن غدا بموجب اتفاق للسلام

اليمن تعلن السيطرة على معسكر تنظيم القاعدة فى وادى عمران بأبين

اليمن: التحالف العربى يستهدف قيادات وعناصر من القاعدة فى محافظة "أبين"

مجلس الأمن الدولى يطالب بانسحاب فورى لمسلحى الحوثى من موانئ اليمن

اليمن

أخبار عربية

أخبار اليمن

الحوثيين




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة