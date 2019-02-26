مصرع قيادى حوثى وجرح آخر وتدمير عدد من آليات المليشيا فى منطقة حجور باليمن

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لقى العشرات من عناصر مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجرح آخرين بينهم قيادات ميدانية اليوم، فى مواجهات مع قبائل حجور فى مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربى اليمن.



وأكدت وزارة الدفاع اليمنية، أن سقوط عدد من القيادات الميدانية للمليشيا وعناصرها قتلى وجرحى، ومن بين القتلى القيادى الحوثى المدعو عبدربه عايض هرّاش، نجل الشيخ المتحوث عايض هراش من أبرز مشائخ مديرية ‎خارف بمحافظة ‎عمران اليمنية، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.



وجرح القيادى الحوثى مالك مرشد جبة المكنى أبو مالك، فى غارة جوية لمقاتلات التحالف الليلة الماضية، استهدفته مع مرافقيه على متن أحد الأطقم التابعة للمليشيا، فى قرية الحوج شرق العبيسة، سقطوا قتلى وجرحى.



ونفّذت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة للمتمردين الحوثيين، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



واستهدفت المقاتلات رتلًا للمليشيا، فى حصن موسى غربى مديرية كشر، كما استهدفت بعدد من الغارات تجمعًا للمليشيا وآلياتها فى منطقتى الواسط والجوه فى عزلة العبيسة شرقى كُشر، كما استهدفت مقاتلات التحالف عربة عسكرية محملة بالذخائر والمسلحين الحوثيين شرقى المندلة، مما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.