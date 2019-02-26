مصرع عامل فى مشاجرة بسبب خلافات المرور من الأرض الزراعية فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

لقى عامل زراعى بقرية المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه، إثر مشاجرة مع محامى بسبب خلافات على المرور من الأرض الزراعية، وإصابته بنزيف داخلى فى المخ، وتوفى متأثرا بإصابته عقب وصوله المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مديرأمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى “علاء الدين م.ك.ع” عامل زراعى ومقيم بقرية المصيلحة مركز شبين الكوم مصابا بنزيف داخلى فى المخ، وتوفى عقب وصوله، وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقة نبيل 55 عاما مدرس إتهم كل من ” محمد .م.ص” محامى وخاله ” شوقى .ع.ا” 48 عاما موظف ومقيمان بقرية ميت خاقان بالتعدى على شقيقه بالضرب بعصا خشبية على رأسه، مما أحدث إصابته، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهم لمروره بأرضه الزراعية، وتوجه عقب ذلك الى المستشفى لتلقى العلاج وانصرف.

وأضاف أنه شعر اليوم بآلام فى الرأس وتوجه الى المستشفى، وبتوقيع الكشف عليه تبين أنه يعانى من نزيف داخلى فى المخى وتوفى عقب ذلك، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2722جنح مركز شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .