مسابقة "ستينين" للتصوير تجذب دولا جديدة.. والمصريون بين الأكثر التحاقا

كتبت: إنجى مجدى

انضمت دول جديدة لمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفى. وللمرة الأولى، يجرب مصورون صحفيون من بوتان واليمن والسودان وبابوا غينيا الجديدة ولوكسمبورج قدراتهم الابداعية في هذا المجال من خلال المشاركة في هذه المسابقة.

وبحسب بيان صادر عن إدارة المسابقة فى موسكو، قدم هؤلاء المشاركون الجدد نماذج أنيقة من صور المناظر الطبيعية والمناظر الحيوية العرقية إلى لجنة التحكيم المختصة. وتبين أنه من بين الفئات الرائدة والمرغوبة، من حيث عدد الأعمال المقدمة لكل فئة، قدم المصورون أعمالاً من فئة "كوكبي" وفئة "لوحة بطل من زماننا"، ما يزيد مرتين عن الأعمال التي قدمت ضمن فئة "الأخبار الرئيسية" وفئة "الرياضة".

الصحفيون من موسكو وسانت بطرسبورج وكالينينجراد ونيجنى نوفجورود وتومسك وكيروف وإيركوتسك ويكاترينبرج كانوا من بين المصورين الشباب الروس الأكثر نشاطاً، وقدموا في هذا السياق أعمالهم ضمن إطار سلسلة الصور الشخصية "البورتريه". ومن بين الدول الأجنبية فقد كان رواد التصوير الفوتوغرافي من شمال إفريقيا وآسيا، بما في ذلك مصر والهند وإيران. وفي المرتبة الثانية جاء المصورون من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وبنغلادش. وهنا يفضل المصورون الأجانب الأعمال الفنية التي توحي إلى قصص مفصلة بالألوان.

ويستمر قبول الطلبات على الموقع stenincontest.ru ، حيث يوجد في الأصل أكثر من 2000 عمل من المصورين الصحفيين الشباب من 56 دولة في العالم. يبقى أكثر من أسبوع بقليل حتى استكمال طلبات المسابقة - حتى 28 فبراير، يمكن للمصورين الصحفيين من جميع أنحاء العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 - 33 أن يشاركوا في هذه المسابقة، التي تعتبر المنصة الوحيدة في روسيا التي تكشف أسماء جديدة في التصوير الصحفي الدولي وتشكل معايير جودة التصوير الفوتوغرافي الوثائقي.

وفي عام 2019، سيكون على المتقدمين التنافس للحصول على المراكز الأولى في خمس فئات - "الأخبار الرئيسية"، "الرياضة"، "كوكبي" ، "لوحة. بطل من زماننا" و"الإلهام". ووفقا لنتائج التصويت، ستحدد لجنة التحكيم ثلاثة مراكز أولى في كل فئة، وكذلك المركز الأعلى وهو الجائزة الكبرى.