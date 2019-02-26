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مسئول روسى: 64 روسية و58 طفلا من عائلات داعش فى السجون العراقية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:37 ص
مسئول روسى: 64 روسية و58 طفلا من عائلات داعش فى السجون العراقية عماصر داعش ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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قال السفير الروسى لدى العراق مكسيم مكسيموف إن 64 امرأة و58 طفلا من عائلات مقاتلين فى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابى يحملون الجنسية الروسية يقبعون حاليا فى السجون العراقية.

وأضاف مكسيموف، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، "نحن على علم أيضا أن مواطنين من كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وأذربيجان وعدد من الدول الأخرى محتجزون فى السجون العراقية".

وأوضح أنه وفقا لتعليمات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تقوم وزارة الخارجية الروسية بالاشتراك مع مكتب مفوض حقوق الطفل التابع للرئاسة الروسية باتخاذ إجراءات لنقل أطفال المواطنات الروسيات المحكوم عليهن من العراق إلى روسيا، مشيرا إلى احتمال إجلاء هؤلاء الأطفال من العراق خلال الأشهر القليلة القادمة بعد استكمال الوثائق المطلوبة.

يُذكر أن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية نقلت مؤخرا إلى موسكو 27 طفلاً من العراق، تتراوح أعمارهم بين 4 و 13 عاما.

 


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