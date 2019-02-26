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مسئول روسى: قافلة المساعدات الأمريكية لفنزويلا تحتوى بضائع منتهية الصلاحية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:56 م
مسئول روسى: قافلة المساعدات الأمريكية لفنزويلا تحتوى بضائع منتهية الصلاحية مادورو
موسكو (أ ش أ)
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صرح سفير فنزويلا لدى روسيا كارلوس رافائيل فاريا تورتوس بأن قافلة المساعدات الإنسانية، التى فشلت الولايات المتحدة مؤخرا فى إدخالها إلى فنزويلا، تحتوى على عقاقير منتهية الصلاحية وطعام فاسد.

وأضاف تورتوس فى تصريحات صحفية، نشرتها وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم "الثلاثاء" "يجدر بى أن أضيف أن الولايات المتحدة ترسل إلينا منتجات لم يقم أحد بتفتيشها.

وتفيد المصادر بأن الصناديق تحتوى على طعام فاسد وأودية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام".

كما أوضح السفير الفنزويلى أنه لا توجد منظمة مسئولة عن تفتيش القوافل الإنسانية، بما فى ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قامت بفحص قافلة المساعدات الأمريكية.

ولفت الدبلوماسى الفنزويلى إلى أن كاراكاس لا ترفض المساعدات الإنسانية الأجنبية بشكل عام، فسبق وأن قبلت بلاده سبعة أطنان من الأدوية من روسيا، بعد أن تأكدت الحكومة الفنزويلية من أن هذه المساعدات قد تم تقديهما بنية صادقة ودون تمثيلها أية مخاطر.

وحذرت كاركاس من أن دخول أى مركبة بشكل غير قانونى إلى الأراضى الفنزيولية سيعتبره الضباط العسكريون فى البلاد بأنه "جريمة".

ويُذكر أن المعارضة الفنزويلية أخفقت، يوم السبت الماضي، فى إيصال مساعدات إنسانية، شملت منتجات وعقاقير من الولايات المتحدة وغيرها من الدول، إلى فنزويلا عبر كولومبيا والبرازيل، فيما رفض الرئيس نيكولاس مادورو تسلم المساعدات التى ترعاها الولايات المتحدة.

من جهته أعلن سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى نيقولاى باتروشيف، أن الولايات المتحدة تحضر لتدخل عسكرى فى فنزويلا عبر نقل عسكرييها إلى بورتوريكو وكولومبيا.

وقال باتروشيف - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن واشنطن تحضر لغزو عسكرى لدولة مستقلة، وتُبدى سخرية وكبرياء تجاه الشعب الفنزويلى، مضيفا أن نقل قوات خاصة أمريكية إلى بورتوريكو وإنزال قوات فى كولومبيا وغير ذلك من الحقائق يدل على أن البنتاجون يعزز قواته فى المنطقة من أجل المشاركة فى عملية عزل الرئيس المنتخب بشكل شرعى.

وقال إن واشنطن عرضت علينا إجراء مشاورات منفصلة بشأن المشكلة الفنزويلية، وقد اتفقنا على إجراء مثل هذه المشاورات، لكن الأمريكيين تنصلوا منها بذرائع واهية وأرجئوا المواعيد النهائية المتفق عليها فى كل مرة.

 


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