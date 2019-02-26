video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء يلتقى أمين مجلس رعاية أسر الشهداء

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:57 م
محافظ شمال سيناء يلتقى أمين مجلس رعاية أسر الشهداء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء، أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التقى اللواء محمد عبد المنعم أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وجاء فى بيان المحافظة، أن أمين عام المجلس خلال اللقاء قال إنه يعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تقديم كل الدعم والمساندة لأسر الشهداء والمصابين، معربا عن تقديره لدور محافظ شمال سيناء فى تقديم أوجه الرعاية لأسر شهداء والمصابين .

واتفق الطرفان خلال الاجتماع على افتتاح مكتب إقليمى للمجلس بديوان عام المحافظة خلال الفترة القلية المقبلة لتقديم كل الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والتيسير عليهم، وذلك فى إطار رسالة المجلس والتى تنص على تكريم الشهيد وتخليد ذكراه والاهتمام بالأسر فى جميع المجالات.

وقدم محافظ شمال سيناء الشكر لأمين عام المجلس، لاستجابته الفورية لافتتاح المكتب الإقليمى وتجهيزه، على أن يتم إرسال موظفى المكتب الإقليمى لحضور دورة تدريبية بالمجلس لتأهيلهم على تقديم الخدمات لأسر الشهداء والمصابين .

وأكد "شوشة" أن المكتب الإقليمى يقوم بتجهيز واستكمال الأوراق الخاصة بأسر الشهداء والمصابين، لتسهيل ضمهم للمجلس القومى وتقديم الخدمات لهم .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ شمال سيناء يوضح حقيقة أعمال الحفر بالشوارع

صور.. محافظ شمال سيناء: الإرهاب فى طريقه إلى الزوال والإندثار

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء




لا تفوتك
المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

المقاصة يتراجع عن مواجهة الزمالك بالناشئين.. ويؤكد: هدفنا الفوز

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

السيسى يؤكد لـ"صباح الأحمد" اعتزاز مصر الكامل بالروابط الوثيقة مع الكويت

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

مؤامرة فيليب موريس على الصناعة المصرية..الشركة أجلت سداد 200 مليون دولار.. ورفضت عرض لدفع 40% من مديونيتها بالدولار وتمسكت بالدفع بالجنيه.. وحرمت الدولة من مورد للنقد الأجنبى..البرلمان يتحرك لكشف المخالفات

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

الـ"سوشيال ميديا" ساحة تزييف الحقائق ونشر المعلومات المفبركة.. الكتائب الإلكترونية للإخوان تستعطف البسطاء بمنابر "التواصل الاجتماعى".. ومطالب باستراتيجية واضحة للتصدى والرد الإلكترونى الفورى والمترجم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة