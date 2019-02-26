محافظ شمال سيناء يلتقى أمين مجلس رعاية أسر الشهداء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء، أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التقى اللواء محمد عبد المنعم أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وجاء فى بيان المحافظة، أن أمين عام المجلس خلال اللقاء قال إنه يعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تقديم كل الدعم والمساندة لأسر الشهداء والمصابين، معربا عن تقديره لدور محافظ شمال سيناء فى تقديم أوجه الرعاية لأسر شهداء والمصابين .

واتفق الطرفان خلال الاجتماع على افتتاح مكتب إقليمى للمجلس بديوان عام المحافظة خلال الفترة القلية المقبلة لتقديم كل الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين والتيسير عليهم، وذلك فى إطار رسالة المجلس والتى تنص على تكريم الشهيد وتخليد ذكراه والاهتمام بالأسر فى جميع المجالات.

وقدم محافظ شمال سيناء الشكر لأمين عام المجلس، لاستجابته الفورية لافتتاح المكتب الإقليمى وتجهيزه، على أن يتم إرسال موظفى المكتب الإقليمى لحضور دورة تدريبية بالمجلس لتأهيلهم على تقديم الخدمات لأسر الشهداء والمصابين .

وأكد "شوشة" أن المكتب الإقليمى يقوم بتجهيز واستكمال الأوراق الخاصة بأسر الشهداء والمصابين، لتسهيل ضمهم للمجلس القومى وتقديم الخدمات لهم .