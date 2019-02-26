محافظ القليوبية يشكل لجنة لمتابعة شحنة أسماك صينية تنتهى صلاحيتها خلال يومين

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة من مفتش الصحة بطوخ ومدير الإدارة الصحية بطوخ ومدير الصحة العامة بالإدارة البيطرية بطوخ ومدير تموين طوخ، لمتابعة الإفراج عن شحنة أسماك صينية بإجمالي 60 طنا، كان قد تم التحفظ عليها بأحد الثلاجات بطوخ، باقي يومان على انتهاء الصلاحية، ومتابعتها على مدار 24 ساعة.

ومن ناحيته قال محمد خيري، رئيس مدينة طوخ، إنه لن يسمح بأي تداول لهذا النوع وأنه سوف يتم متابعة ومراقبة تلك الشحنة في أي مكان، حتى يتم التأكد تماما من عدم تداولها في الأسواق حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجهات الرقابية لمتابعة السيارات فى الجهات المتجهة إليها فى المراكز والمحافظات المجاورة للتأكد من عدم تداولها بالأسواق.

وأوضح "خيري"، أن صحة المواطن في المقام الأول وأنه سيتم التصدي لمعدومي الضمير والضرب بيد من حديد على كل من يحاول ان يدمر صحة المواطنين بمنتجات غير صالحة أو انتهت فترة صلاحيتها.