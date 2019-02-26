محافظ القليوبية: تحصين 110 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، سير العمل فى الحملة القومية للتحصين، ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، والترقيم والتسجيل، والتى انطلقت فى 2 فبراير، وتستمر لمدة شهر بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث تم تحصين 110 آلاف رأس ماشية.

وكان المحافظ، قد ناقش خلال اجتماع المجلس التنفيذى استعدادات مديرية الطب البيطرى لانطلاق الحملة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بتوفير الدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع الأوقاف والكنائس والإرشاد الزراعى والشباب والرياضة للإعلان عن الحملة فى المساجد والكنائس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

وطالب المحافظ، المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، وتحصين الماشية، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية.