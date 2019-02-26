محافظ الغربية: تقنين 99 حالة تعدى على أملاك الدولة ولجنة البت فى حالة انعقاد دائم

وبدأ الاجتماع بالنظر فى التظلمات المقدمة من واضعى اليد على أملاك الدولة وعددهم 18 ملفا من الملفات التى تم البت فيها فى اجتماع اللجنة السابقة فى 12/2/2019 حيث اتفقت اللجنة على الأسعار بما يتناسب مع الصالح العام للدولة والمواطن.

وخلال الاجتماع تم البت فى 58 طلب تقنين للتعديات على أملاك الدولة، حيث تم اعتماد الأسعار التى تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة وبذلك يكون تم البت فى 993 طلبا جاهزين لإنهاء إجراءات التقنين.

وبناءً على اعتماد اللجنة لهذه الأسعار ستقوم الوحدات المحلية بإخطار المواطنين الذين تم البت فى ملفاتهم لسداد نسبة 25% من المبلغ الذى تم تحديده وتقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات.

يذكر أن إجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلبا سدد منهم رسم الفحص 1454 طلبا وتم فحص 1225 طلب تقنين ومعاينة 1143 طلبا وجارى فحص 199 طلبا وتستمر أعمال الـ 12 لجنة المشكلة بقرار المحافظ فى أعمالها لتسريع وتيرة إجراءات التقنين حتى نهاية التقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017، وتم الانتهاء من تقنين أوضاع عدد 99 مواطنا وتوقيع العقود الإبتدائية لهم.

وفى نهاية الاجتماع شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بالإلتزام بتنفيذ الإزالة فى المهد مع الاستمرار فى تنفيذ قرارات الإزالة السابقة وتشجيع المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين التعدى على أملاك الدولة بإنهاء كافة الإجراءات والاستفادة من الأسعار التى تم وضعها من قبل لجان البت والتى راعت ظروفهم الاجتماعية وكذا الاستفادة من الامتيازات التى تقدمها الدولة والتى تصب فى الصالح العام للجميع.