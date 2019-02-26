محافظ الدقهلية يحيل صاحب ورشه للمحاكمة لفض الشمع

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، احالة صاحب ورشة لدهان السيارات بقرية ميت الخولى مؤمن التابعه لمركز منيه للنصر الى المحاكمه وذلك نتيجه عدم امتثاله للقانون وفض الشمع الأحمر من على الورشة التى صدر قرار بإغلاقها لتشغيلها بدون ترخيص وحدوث اضرار بيئيه نتيجه المواد المستخدمه فى دهان السيارات .

وكانت أجهزة المحافظة التنفيذية ومنها القوى العاملة والبيئه قد حررت العديد من المحاضر لهذه الورشة، إلا أن اصرار صاحبها على عدم الامتثال للقانون أدى الى اتخاذ الدكتور شاروبيم قرارة بإحالته الى المحاكمة.

وشدد على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم لحماية المواطنين من الاضرار التى تسببها هذه الورشة، جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي يعقد بديوان عام المحافظة.