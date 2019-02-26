video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يطالب رؤساء الأحياء بسرعة حل شكاوى المواطنين

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:52 م
محافظ الإسكندرية يطالب رؤساء الأحياء بسرعة حل شكاوى المواطنين اجتماع محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية المسئولين بسرعة البت فى شكاوى ومطالب المواطنين المقدمة فى مختلف القطاعات خلال اللقاء الجماهيرى الدورى الذى عقد اليوم بمقر الديوان العام للمحافظة، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والجهات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض كل مواطن الشكوى الخاصة به والتى قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وتم الرد عليهم من قبل الجهة المختصة مع تحديد كيفية حلها وعرض الإجراءات المتخذة من الجهة المختصة فى كل مشكلة وفقا للقواعد القانونية.

وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها فى إطار من الشفافية، وأوضح أن الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والاستماع لإلى مشاكلهم وايجاد حلول سريعة لها، حيث تقوم كل جهة خلال اللقاء بعرض رأيها فى المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال برنامج التدريب عن بعد لمعلمى الثغر

اخبار محافظات

مصر

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

مطالب المواطنين

اخبار محافظة الاسكندرية




لا تفوتك
رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

رسميا.. تأجيل مباراتى "الأهلى وبيراميدز" و"الزمالك والمقاصة" بكأس مصر

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

الحكومة الهندية تعلن قصف معسكرات متشددين داخل باكستان

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

صور.. مصر جميلة.. "الشخلوبة" قرية ذات طبيعة خلابة على ضفاف بحيرة البرلس وأحد مقاصد السياحة العالمية بكفر الشيخ.. تتوافد عليها آلاف الطيور من أوروبا لمناخها المعتدل.. ومطالب بالترويج لها سياحيا.. وليس بها بطالة

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

"الصحفيين" تستعد لانتخابات التجديد النصفى.. تشكيل 30 لجنة انتخابية بالقاهرة والإسكندرية.. وتخاطب مجلس الدولة لزيادة عدد المشرفين لـ31 قاضيا.. وتقرر إرسال رسائل SMS للأعضاء بأرقام لجانهم وأماكنها

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

رئيس وزراء فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا بالشرق الأوسط

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

ومن الشهرة ما قتل.. أشخاص عرضوا حياتهم للخطر عشان عيون الفانز.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة