محافظ الإسكندرية يطالب رؤساء الأحياء بسرعة حل شكاوى المواطنين

الإسكندرية - جاكلين منير

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية المسئولين بسرعة البت فى شكاوى ومطالب المواطنين المقدمة فى مختلف القطاعات خلال اللقاء الجماهيرى الدورى الذى عقد اليوم بمقر الديوان العام للمحافظة، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والجهات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض كل مواطن الشكوى الخاصة به والتى قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وتم الرد عليهم من قبل الجهة المختصة مع تحديد كيفية حلها وعرض الإجراءات المتخذة من الجهة المختصة فى كل مشكلة وفقا للقواعد القانونية.

وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها فى إطار من الشفافية، وأوضح أن الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والاستماع لإلى مشاكلهم وايجاد حلول سريعة لها، حيث تقوم كل جهة خلال اللقاء بعرض رأيها فى المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة.