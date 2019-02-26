محافظ أسيوط يناقش توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إنه تم نقل موقفى منفلوط وديروط الكائنين بمدينة القوصية بشارع الرى إلى مجمع المواقف الجديد بالمدخل الشمالى للمدينة لتخفيف التكدس المرورى داخل المدينة والحد من الزحام، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإعادة هيكلة وتنظيم جميع مواقف السيارات وتسيير الحركة المرورية بنقل تلك المواقف خارج الكتلة السكنية ضمن خطة التطوير التى أعلنت عنها المحافظة خلال الآونة الأخيرة.

وأكد المحافظ، أن الموقف الجديد تم إنشاؤه بتكلفة تعدت 1.5 مليون جنيه وتم تجهيزه ليلبى احتياجات السائقين وترفيقه بجميع الخدمات اللازمة وتقسيمه وفقًا لخطوط السير ليستوعب سيارات نقل الركاب موجهًا صلاح عامر مدير إدارة المواقف وهويدا شافعى رئيس مركز القوصية بمتابعة انتظام سير العمل بالموقف الجديد ونشر وتعليق لافتات لتوعية المواطنين بنقل سيارات خطى "القوصية – منفلوط" و"القوصية – ديروط" من داخل المدينة إلى الموقف الجديد والتأكيد على توافر سيارات النقل الداخلى على مدار 24 ساعة من المدينة إلى الموقف والعكس بتعريفة موحدة جنيه واحد، فضلاً عن وضع ملصقات على زجاج السيارات موضح بها خطوط السير والتعريفة المقررة والتنسيق مع وحدة مرور الشمال لتكثيف الحملات المرورية لضبط السيارات المخالفة وتوقيع الغرامات عليها.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد قرر فى وقت سابق وضع خطة لإعادة هيكلة المواقف وتنظيمها بالتنسيق بين مرور أسيوط وإدارة المواقف ورؤساء الأحياء لنقل مواقف سيارات الأجرة خارج الكتل السكنية بمراكز ومدن المحافظة لتخفيف الزحام وحل مشكلة الاختناقات المرورية وتنظيم مواقف السيارت ومنع التكدس بها تسهيلًا على المواطنين وكلف رؤساء المراكز والمدن بحصر الأماكن الفضاء التابعة للدولة والتى يمكن إنشاء مواقف حضارية عليها تستوعب أكثر عدد من السيارات وتتناسب مع متطلبات واحتياجات المواطنين مع تجهيزها وترفيقها بجميع الخدمات اللازمة لراحة الركاب.

ومن جانب آخر، أكد محافظ أسيوط، على التعاون والتنسيق مع الشركات والهيئات والمؤسسات الخاصة والكبرى والأهلية والمجتمع المدنى لتوفير فرص عمل للشباب والعمل بكافة السبل الممكنة على تقليل نسب البطالة فى المحافظة، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الشركات الكبرى العاملة بتنفيذ المشروعات القومية داخل المحافظة لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء المحافظة والإعلان عن تلك الوظائف الشاغرة بشكل علنى بكافة وسائل الإعلان.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، ونبيل الطيبى السكرتير المساعد، وأحمد عبدالرسول وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسيوط، وإيهاب عبدالحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط ومسئولى مركز المعلومات بالمحافظة وإدارة تشغيل الشباب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، على توفير سبل الدعم الممكنة حيال مشروعات تشغيل الشباب والمشروعات التنموية بالمحافظة والنهوض بالمناطق الصناعية لتوفير فرص عمل للشباب والخريجيين من الجنسين، فضلاً عن مراعاة تمثيل نسبة 5 % لذوى الإعاقة، وذلك تنفيذًا لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى القضاء على البطالة وفقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030م، مشيراً إلى الاعلان عن وظائف العمل المتاحة بالقطاع الخاص والشركات المختلفة وفقاً لمتطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى عن طريق الوحدات المحلية ومراكز الشباب ومواقف السيارات وقصور الثقافة وكافة التجمعات بنجوع وقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن اللجنة المشكلة تدرس ما أسفر عنه الملتقى التوظيفى الأول الذى نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة فى يناير الماضى لمدة 3 أيام بمرسى حورس السياحى بحديقة الفردوس واستعرضت تقرير مفصل لكل شركة من الشركات والقطاعات المشاركة كل حدى، مشيراً إلى ضرورة عرض النتائج ومقترحات اللجنة لتطوير الأداء وتلاشى الملحوظات التى ظهرت خلال الملتقيات واللقاءات القادمة ووضع حلول ومقترحات لها وذلك لتوفير سبل المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم ولاسرهم وتمكينهم ومساعدتهم على الاندماج فى المجتمع.