محافظ أسيوط يزور "ضحية الميراث" فى مستشفى الإيمان للاطمئنان على صحته

أسيوط - هيثم البدرى

زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، المواطن محمد على سعيد "ضحية الميراث" بمستشفى الإيمان العام للاطمئنان على حالته الصحة والتأكد من توفير كافة الرعاية الطبية له، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور محمد مرزوق وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائى.

كان محافظ أسيوط قد تلقى استغاثة من أقارب المواطن محمد على سعيد المقيم بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط والذى ظل حبيسا لمدة 9 سنوات داخل منزله وفى حالة مرضية سيئة ولا يستطيع الذهاب إلى المستشفى لخلافات مع أفراد أسرته وفور تلقيه الاستغاثة أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه فريق من المتابعة الميدانية ومجلس مدينة منفلوط ومديرية الصحة للاطمئنان على حالته الصحية ونقله لمستشفى الإيمان العام لتوقيع الكشف الطبى عليه وتلقى العلاج اللازم.

وخلال الزيارة اطمأن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للمواطن وأكد على توفير العناية التامة له وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة ورعايته رعاية تامة حتى يتماثل للشفاء، لافتًا إلى أن المحافظة تولى مواطنيها بالغ الاهتمام وأن صحة المواطن الأسيوطى وتوفير العلاج المناسب له ضمن أولويات العمل التنفيذى.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بمتابعة الحالة وتقديم أوجه الرعاية الصحية على أكمل وجه كما التقى بأقاربه مؤكدًا أنه يتابع الحالة شخصيًا وأنه يخضع لأفضل رعاية صحية وعلاجية متمنيًا له الشفاء العاجل.

بينما أشاد أقارب المواطن بموقف اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط منذ تلقيه الاستغاثة وتكليفه للجنة طبية بزيارة منزله وتوقيع الكشف الطبى عليه ونقله للمستشفى.