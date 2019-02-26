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محافظة شمال سيناء تحقق 82‎%‎ من المستهدف فى حملة 100 مليون صحة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 03:48 م
محافظة شمال سيناء تحقق 82‎%‎ من المستهدف فى حملة 100 مليون صحة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء، فى بيان لها، إنها حققت نسبة 82.5% من إجمالى المستهدف من الحملة القومية للقضاء على فيروس سى وعلاج الأمراض غير السارية، تنفيذا لمبادرة "حملة 100 مليون صحة" وذلك منذ بداية الحملة أول ديسمبر الماضى. 

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم فحص 210 آلاف و4 أفراد على مستوى المحافظة بنسبة 82.5%، مشيرا إلى أن نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس سى أظهرت أن 204 آلاف و 409 أفراد جاءت نتيجتهم سلبية بنسبة 97.3%، و5595 فرداً نتيجتهم إيجابية بنسبة 2.7%، وأنه بالنسبة لضغط الدم جاءت نتيجة الفحص لعدد 193 ألف و70 فردا طبيعية بنسبة 91.9%، و 16 ألف و 934 فردا فى حالة ضغط دم مرتفع بنسبة 80.1%، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت نتيجة 196 ألف و 890 فردا فى حالة طبيعية بنسبة 93.8 % ، و13 ألف و 114 فردا حالة السكر عندهم مرتفع.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء، أن الحملة تستهدف 254 ألف و697 فردا .. من بينهم 113 ألف و364 فردا فى العريش ، 58 ألف و433 فردا فى بئر العبد ، 31 ألف و115 فردا فى الشيخ زويد ، 35 ألف و117 فردا فى رفح ، 13 ألف و235 فردا فى الحسنة ، و3 آلاف و415 فردا فى نخل .

وأشار إلى أنه تم إعادة الفحص لمن ثبت إيجابية حالته بالنسبة لفيروس سى، وبلغ إجمالى ما تم تشخيصه إيجابى عن طريق PCR 2290 حالة بنسبة 1% .. وتم صرف العلاج لعدد 1792 فردا ( جرعة أولى ) ، 428 فردا ( جرعة ثانية ) ، 157 فردا ( جرعة ثالثة ) حتى 24 فبراير الجارى.

 


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