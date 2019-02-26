مجمع البحوث: بدء المرحلة الأولى من اختبارات اختيار مبعوثى الأزهر خلال شهر رمضان

كتب لؤى على

عقد مجمع البحوث الإسلامية اليوم الاختبار التحريرى للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجى لدول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالى، وذلك بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محيي الدين عفيفى، إن هذه الاختبارات تعقد تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات الدعوية التى ستمثل الأزهر الشريف في التوعية خلال شهر رمضان المبارك فى العديد من دول العالم ، حيث يعد الاختبار التحريرى هو البوابة الأولى للاختيار، وسيعقبه مراحل أخرى تضم الاختبار الشفوى والمقابلة الشخصية.

أضاف "عفيفى" أن الاختبارات تتم بشكل محكم وبنظام المراقبة المتبع فى الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر الشريف فى مختلف دول العالم خلال هذه الفترة.

كانت الأمانة العامة المساعدة للبعوث بمجمع البحوث الإسلامية فتْحت باب قَبول طلبات التقدُّم لمسابقة الإيفاد لوعاظ الأزهر الشريف؛ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، للعام 1440 هجرية / 2019م، في الفترة من يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019م، حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019م على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.