كوبا تقر دستورا جديدا لها بنسبة تأييد بلغت 87% بين المصوتين

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أعلنت السلطات الكوبية الموافقة على دستور جديد للبلاد بعدما بلغت نسبة التأييد له بين المصوتين 87%.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أمس الإثنين عن مسؤولى اللجنة الانتخابية الوطنية فى كوبا قولهم إن أكثر من 7 ملايين مواطن صوتوا أمس الأحد على دستور جديد للبلاد يحافظ على نظام الحزب الاشتراكى الواحد والاقتصاد الموجه مركزيًا وفى نفس الوقت يُحدث نصوصًا تتعلق بالانتخابات والمالية.



وأوضحت الشبكة أن أكثر من 6 ملايين شخص من المصوتين وافقوا على الميثاق الدستورى الجديد بينما صوت أكثر من 706 ألف شخص ضده.



يُشار إلى أن الدستور الحالى لكوبا يعود لعام 1976 عندما وافق 97.7% من نسبة المصوتين آنذاك عليه.