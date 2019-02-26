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قطع المياه اليوم عن مدينة قها 5 ساعات لأعمال الصيانة وغسيل الشبكات

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 08:09 ص
قطع المياه اليوم عن مدينة قها 5 ساعات لأعمال الصيانة وغسيل الشبكات قطع مياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء، لمدة 5 ساعات، من الساعة الثالثة عصرا، وحتى الساعة الثامنة مساء، وذلك لأعمال الصيانة بالخطوط، وغسيل وتطهير الشبكات بالكلور، حيث أهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 

 


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